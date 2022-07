Ciclismo

Tour de France 2022 - Tour 360: a Cort la prima tappa alpina, Pogacar tiene la gialla

TOUR DE FRANCE - Doveva essere la giornata della fuga e così è stato per 25 corridori. Da questi ci prova Bettiol fermato, piedi a terra, da una protesta in mezzo alla strada. Si riparte e alla fine vince Cort Nielsen. Pogacar tiene la gialla per 11” su Kamna. Commentiamo a Tour 360 con Giulia Cicchinè, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Luca Gregorio.

00:29:28, 2 minuti fa