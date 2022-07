Ciclismo

Tour de France 2022 - Tour 360: lacrime di gioia per Groenewegen, van Aert ancora 2°

TOUR DE FRANCE - Rivediamo un altra puntata della rubrica 360 con Riccardo Magrini, Moreno Moser e Luca Gregorio. Si parla ovviamente della volata di Sonderborg, con il successo di Dylan Groenewegen che non vinceva sulle strade del Tour dal 2019, anzi non vincenva proprio in un Grande Giro da 3 anni. Intanto Van Aert ha fatto 2°, per il terzo giorno consecutivo...

00:26:02, 39 minuti fa