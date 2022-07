Ciclismo

Tour de France 2022 - Tour 360: Philipsen fa sua la volata, la Jumbo perde i pezzi

TOUR DE FRANCE - Jasper Philipsen batte in volata Van Aert e Pedersen e vince a Carcassonne. In classifica generale non ci sono grandi movimenti ma la squadra di Vingegaard perde i pezzi, si ritirano Roglic e Kruijswijk. Commentiamo a Tour 360 con Pietro Pisaneschi, Riccardo Magrini, Daniel Oss e Moreno Moser.

00:31:19, 29 minuti fa