Tour de France 2022 - Tour de France, record di borracce per Skujins

TOUR DE FRANCE - Sulle strade della Grande Boucle fa un caldo mortale e e c'è bisogno di tanta acqua per i corridori. In casa Trek-Segafredo ci pensa Toms Skujins a prendere le borracce per tutti. Ma quante ne ha addosso?

00:01:08, 14 minuti fa