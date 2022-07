19,4 km complessivi di pavé suddiviso in 11 settori (quattro dei quali affrontati proprio Roglic che Pogacar si sono testati sul pavé per arrivare 'preparati' a questa sfida, anche se può succedere davvero di tutto in queste situazioni, da una semplice quanto nefasta foratura al maltempo che può sparigliare le carte in modo impressionante. Grande attesa anche per la sfida van Aert vs van der Poel per la vittoria di tappa, con i due che sono grandi favoriti per la Roubaix e, a maggior ragione, Ci siamo! Il giorno tanto atteso è arrivato. Da Lille a Roubaix , una tappa (breve) di 157 km, ma con(quattro dei quali affrontati proprio nell'ultima Parigi-Roubaix ). Durante la stagione siachesi sono testati sul pavé per arrivare 'preparati' a questa sfida, anche se può succedere davvero di tutto in queste situazioni, da una semplice quanto nefasta foratura al maltempo che può sparigliare le carte in modo impressionante. Grande attesa anche per la sfidavsper la vittoria di tappa, con i due che sono grandi favoriti per la Roubaix e, a maggior ragione, per questa frazione del Tour . Andiamo a scoprire le caratteristiche di tutti i settori, la lunghezza, le difficoltà e qualche cenno storico per farci un'idea di quello che sarà il più duro da affrontare.

11) Da Villers-au-Tertre a Fressain

Si trova al km: 79,7;

Lunghezza: 1400 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: il primo settore di pavé inizia dopo 79 km di corsa - tutto sommato facili - a parte il traguardo volante di Mérignies. Si percorre in senso inverso rispetto al disegno iniziale della tappa che prevedeva un passaggio da Fressain a Villers-au-Tertre. Questo settore è intitolato ad Adrién Petit che sarà proprio in corsa e cercherà di aiutare il più possibile Kristoff per la vittoria finale. Settore lungo 1400 metri, sarà un primo assaggio di ciò che verrà.

10) Da Eswars a Paillencourt

Si trova al km: 100,6;

Lunghezza: 1600 metri;

Difficoltà: **;

Descrizione: superata quota 100 km di gara, ecco il secondo settore di pavé. 1600 metri di lunghezza, ma piuttosto facili con fondo stradale non troppo rovinato.

9) Da Wasnes-au-Bac a Marcq-en-Ostrevent

Si trova al km: 106,5;

Lunghezza: 1400 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore lungo 1400 metri, ma anche questo non dovrebbe spaccare in più tronconi il gruppo maglia gialla.

8) Da Émerchicourt a Monchecourt

Si trova al km: 110,9;

Lunghezza: 1600 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: si alza di poco l'asticella con questo settore lungo 1600 metri fino a Monchecourt.

7) Da Auberchicourt a Émerchicourt

Si trova al km: 114,1;

Lunghezza: 1300 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore un po' più rovinato parlando di fondo stradale che potrebbe essere un vero ostacolo in caso di pioggia. Dura però solo 1300 metri.

6) Abscon

Si trova al km: 119,6;

Lunghezza: 1500 metri;

Difficoltà: **;

Descrizione: uno dei settori più semplici di questa tappa. 1500 metri, ma le pietre non si sentono neanche.

5) Da Erre a Wandignies-Hamage

Si trova al km: 126,7;

Lunghezza: 2800 metri;

Difficoltà: ****;

Descrizione: settore che si affronta anche durante la Parigi-Roubaix, anche se solitamente si parte da Hornaning. Questo fu percorso, al contrario, durante la 5a tappa del Tour de France 2014 (quella di Nibali). Nel 2020 questo settore è stato intitolato a John Degenkolb che vinse la Roubaix nel 2015. Oltre a ricordare il successo del corridore tedesco, Degenkolb l'anno prima si era impegnato economicamente per la preservazione della Parigi-Roubaix juniores per far sì che non sparisse dal calendario internazionale.

4) Da Warlaing a Brillon

Si trova al km: 133,4;

Lunghezza: 2400 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore di 2400 metri di media difficoltà. Anche questo percorso, al contrario, durante la 5a tappa del Tour de France 2014 di Vincenzo Nibali.

3) Da Tilloy-lez-Marchiennes a Sars-et-Rosières

Si trova al km: 136,9;

Lunghezza: 2400 metri;

Difficoltà: ****;

Descrizione: altro settore da 2400 metri. Di medio-alta difficoltà, ma le condizioni delle pietre non sono ottimali. Considerando il fondo stradale, questo può essere il trampolino di lancio ideale per un attacco al gruppo. Anche questo fu attraversato durante il Tour de France 2014.

2) Da Bousignies a Millonfosse

Si trova al km: 143,4;

Lunghezza: 1400 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore di media difficoltà, ma i corridori cominceranno ad essere stanchi dopo più di 140 km fatti a tutta. 1400 metri che possono nascondere più di qualche insidia, con qualcuno che proverà ad anticipare qui senza aspettare l'ultimo settore.

1) Da Hasnon a Wallers

Si trova al km: 150,3;

Lunghezza: 1600 metri;

Difficoltà: ***;

Descrizione: settore molto impegnativo, è l'ultimo e arriva dopo 150 km di corsa. 1600 metri a tutta, anche perché questo sarà l'ultima occasione per provare a partire in solitaria o, quanto meno, per portare via un gruppetto da cui uscirà il nome del vincitore. Alla Parigi-Roubaix si affronta partendo da Haveluy ed è un settore molto interessante perché anticipa la foresta di Arenberg.

