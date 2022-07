flirtato con il "carro scopa”. Ma cos'è questo fantomatico veicolo che 'accompagna' sempre l'ultimo corridore del gruppo? La funzione, oggi, è proprio questa, quella di chiudere il gruppo stando, in realtà, a un km di distanza. Nei giorni di crisi, però, alcuni corridori sono proprio tallonati da questa vettura, in francese voiture balai, chiaro segnale che qualcosa non va. Che sarà una giornata di sofferenza. È successo nell'ultima tappa, Fabio Jakobsen che si è salvato, non finendo Quick Step Alpha Vinyl che, proprio a causa del tempo massimo, aveva perso il suo compagno di squadra Marc Soler che dopo essersi fatto tutta la tappa con il carro scopa, ha dovuto abbandonare la corsa perché Negli ultimi giorni sono stati diversi i corridori che hannocon il "”. Ma cos'è questo fantomatico veicolo che 'accompagna' sempre l'ultimo corridore del gruppo? La funzione, oggi, è proprio questa, quella di chiudere il gruppo stando, in realtà, a un km di distanza. Nei giorni di crisi, però, alcuni corridori sono proprio tallonati da questa vettura, in francese, chiaro segnale che qualcosa non va. Che sarà una giornata di sofferenza. È successo nell'ultima tappa, con arrivo sul Peyragudes , conche si è salvato, non finendo fuori tempo massimo per soli 15'' . Grande gioia per il corridore dellache, proprio a causa del tempo massimo, aveva perso il suo compagno di squadra Morkov prima del giorno di riposo . Stesso discorso anche perche dopo essersi fatto tutta la tappa con il carro scopa, ha dovuto abbandonare la corsa perché 'eliminato' dal tempo massimo . In sostanza, se ti ritrovi in compagnia di questo veicolo, è a serio rischio la tua continuità nella corsa.

La prima voiture balai nel 1910: l'obiettivo era...

Si chiama carro scopa perché negli anni aveva proprio due scope applicate al retro del veicolo, quasi come a pulire per terra al passaggio del gruppo. Dal 2005, però, la decorazione delle scope è stata tolta perché considerata umiliante per i corridori che erano finiti così lontano dal gruppo. Ma la voiture balai nasce nel lontanissimo 1910, ideata da Henri Desgrange, colui che ha inventato il Tour de France. Nei primi anni di corsa ce n'erano di truffatori tra i corridori e il sig. Desgrange inventò questo mezzo per 'seguire' a tutti gli effetti i corridori e verificare il corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Non c'era l'obiettivo di 'raccogliere' quelli che lasciavano la competizione, ma scovare piuttosto chi barava e utilizzasse mezzi di trasporto diversi dalla bici (in molti si sono fatti la tappa in treno per esempio).

Chi usciva dalla corsa doveva salire sul carro scopa

Negli anni ha poi preso la funzione di essere l'ultimo mezzo ufficiale della corsa e 'raccoglieva' quei corridori che, per diversi motivi, decidevano di ritirarsi. A quel punto il corridore in questione doveva salire sul carro scopa e farsi così togliere il pettorale per 'uscire' di gara. Era, infatti, vietato salire sull'ammiraglia della propria squadra, potendo così incappare in qualche sanzione. Regola che però si è evoluta e, come abbiamo visto, ormai i corridori che si ritirano in corsa salgono sui mezzi della propria squadra senza aspettare la voiture balai.

Sponsor e folklore

qualcuno ha perso le ruote del gruppo. Nelle stagioni, la vettura ha anche avuto degli sponsor. È stato sponsorizzato da un produttore di aspirapolvere, dal marchio di acqua minerale Vittel e, ora, dall'agenzia di viaggi LastMinute.com che è entrato tra i partner del Tour de France. Tanto che, proprio con la sponsorizzazione di Last Minute, è stato In questi ultimi anni, la voiture balai è diventata più un passaggio obbligato della corsa in favore degli spettatori che un veicolo ufficiale. La voiture balai chiude il gruppo, anche a minuti di ritardo dal passaggio del plotone. Ma, ormai, la gente assiepata per strada, prima di tornare a casa, aspetta proprio il passaggio del carro scopa anche per vedere, con curiosità, se. Nelle stagioni, la vettura ha anche avuto degli sponsor. È stato sponsorizzato da un produttore di aspirapolvere, dal marchio di acqua minerale Vittel e, ora, dall'agenzia di viaggiche è entrato tra i partner del Tour de France. Tanto che, proprio con la sponsorizzazione di Last Minute, è stato reintrodotto il premio per l'ultimo in classifica generale . Verrà premiato a Parigi con un numerino speciale e una... Vacanza!

