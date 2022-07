tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 4h13'06'' 2. Michael Matthews st 3. Tadej Pogacar st 4. Andreas Kron st 5. Alberto Bettiol st 6. Aleksandr Vlasov st 7. Benjamin Thomas st 8. Jonas Vingegaard st 9. Bob Jungels st 10. Thomas Pidcock st

Cattaneo in fuga, poi la maxi caduta: anche Pogacar a terra

Come al solito è subito battaglia per entrare nella fuga di giornata. Il primo a partire è Kristian Sbaragli, poi viene fuori un terzetto composto da Mattia Cattaneo, Frison e Fred Wright ai -179 km dal traguardo. Stanno per partire altri corridori, ma c'è una maxi caduta in gruppo. Coinvolto anche Pogacar, che si rialza subito, ma mettono piede a terra anche Quintana, Bardet, Geraint Thomas, Enric Mas, Gaudu, Ben O'Connor e altri big. Il gruppo è così 'costretto' a fermarsi per far rientrare tutti, cosa che favorisce il terzetto che se ne va senza altri innesti. Sul medio-lungo termine, però, non è una gran notizia per Cattaneo e compagni perché, dopo essere andati a 3', il gruppo mangia inesorabile il vantaggio acquisito dalla fuga. Al lavoro ci sono la Jumbo Visma di van Aert e la BikeExchange Jayco di Matthews. Dopo l'ingresso in Svizzera, Frison si stacca e davanti restano solo Cattaneo e Fred Wright.

