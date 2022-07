Wout van Aert. Maglia gialla e due volte vincitore di tappa Tadej Pogacar che, intanto, ha anche già demolito la concorrenza per quanto riguarda il discorso vittoria finale. Entrambi hanno vinto 2 tappe in questa edizione, entrambi hanno conquistato 8 tappe in carriera al Tour de France. Van Aert a Calais, poi Pogacar a Longwy, ancora Pogacar a La Planche des Belles Filles e di nuovo van Aert a Losanna . Uno chiama e l'altro risponde. Se dovessimo individuare i due corridori protagonisti di questo Tour de France, non ci sono dubbi: il belga e lo sloveno. Maglia gialla prima, maglia verde ora e due volte vincitore di tappa. Maglia gialla e due volte vincitore di tappache, intanto, ha anche già demolito la concorrenza per quanto riguarda il discorso vittoria finale. Entrambi hanno vinto 2 tappe in questa edizione, entrambi hanno conquistatoal Tour de France.

Ad

IL TOUR È GIÀ FINITO? Sì, nessuno può sfidare Pogacar No, Vingegaard è ancora un rivale credibile

Tour de France Van Aert concede il bis! Pogacar ci prova ed è 3°, Bettiol 5° 3 ORE FA

Pogacar e van Aert sono già al terzo posto della classifica dei più vincenti al Tour. Davanti a loro ci sono soltanto Cavendish (34, Peter Sagan (12). Già superati corridori come Froome (7) e Nibali (6) che avevano dominato su queste strade negli anni passati. Superato anche Alaphilippe che dopo tre Tour de France di fila ad altissimo livello (sempre almeno una tappa in maglia gialla) non è potuto essere al via quest'anno a causa di una condizione fisica deficitaria dopo l'infortunio di Liegi. Parlando di corridori ancora in attività,sono già al terzo posto della classifica dei più vincenti al Tour. Davanti a loro ci sono soltanto(34, record di vittorie con Merckx ) e(12). Già superati corridori come(7) e(6) che avevano dominato su queste strade negli anni passati. Superato ancheche dopo tre Tour de France di fila ad altissimo livello (sempre almeno una tappa in maglia gialla) non è potuto essere al via quest'anno a causa di una condizione fisica deficitaria dopo l'infortunio di Liegi.

I più vincenti al Tour de France

Corridore* Vittorie di tappa al TDF 1. Mark Cavendish 34 2. Peter Sagan 12 3. Wout van Aert 8 3. Tadej Pogacar 8 5. Chris Froome 7 6. Vincenzo Nibali 6 6. Julian Alaphilippe 6

*corridori in attività

Pogacar cannibale! Vingegaard ci prova, ma non basta: rivivi l'arrivo

Dove andranno a finire Pogacar e van Aert? Con la conformazione del Tour nella seconda e nella terza settimana, non crediamo proprio che i due protagonisti non vadano a vincere altre tappe. 23 anni Pogacar, 27 van Aert, l'impressione è che andranno molto vicini nei prossimi anni ai numeri di Cavendish e Eddy Merckx. Anzi, di superarli.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Adam Yates Geraint Thomas Daniel Martinez Aleksandr Vlasov Romain Bardet Nairo Quintana Enric Mas Primoz Roglic Damiano Caruso

quarto anno di fila che van Aert coglie almeno due successi di tappa al Tour de France. 2 quest'anno, tre nel 2021, in cui riuscì a vincere una tappa di alta montagna, una cronometro e una volata di gruppo (cose che facevano Jumbo Visma. Nello specifico, è ilcoglie almeno due successi di tappa al Tour de France. 2 quest'anno, tre nel 2021, in cui riuscì a vincere una tappa di alta montagna, una cronometro e una volata di gruppo (cose che facevano solo Eddy Merckx e Bernard Hinault ). Due vittorie nel 2020 e due vittorie anche nel 2019. Una individuale e una di squadra, perché in quel frangente si portò a casa la cronosquadre con la

Van Aert da impazzire! Trionfo in solitaria a Calais, ecco l'arrivo

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53