Ciclismo

Tour de France 2022 - Van Aert li batte tutti, anche Roglic e Vingegaard che si complimentano con lui

TOUR DE FRANCE - Grande gioia a fine tappa per la Jumbo Visma che coglie la sua prima vittoria in questa edizione con Wout van Aert. Il belga era riuscito a staccare anche i suoi compagni di squadra Vingegaard e Roglic. Il danese e lo sloveno, però, sono felicissimi per questo successo del loro compagno che ha dimostrato di essere il più forte in certi frangenti.

00:00:47, un' ora fa