L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 4h01'36'' 2. Jasper Philipsen +8'' 3. Christophe Laporte +8'' 4. Alexander Kristoff +8'' 5. Peter Sagan +8'' 6. Luca Mozzato +8'' 7. Danny van Poppel +8'' 8. Hugo Hofstetter +8'' 9. Michael Matthews +8'' 10. Benjamin Thomas +8''

Cort Nielsen sempre in fuga, attenzione ai ventagli

Pronti, partenza e parte Magnus Cort Nielsen. Per la terza tappa consecutiva, il danese va all'attacco a caccia di punti per la maglia a pois. Questa volta, però, il corridore dell'Education EasyPost ha compagnia, con la presenza di Anthony Perez della Cofidis. Sulla prima Côte ci passa proprio Cort Nielsen che lascia il traguardo volante al compagno di fuga. I due, intanto, guadagnano fino a 7' sul gruppo maglia gialla. Prima fase molto calma, ma col primo refolo di vento ecco che parte all'attacco la Quick Step Alpha Vinyl di Jakobsen che cerca di azionare un ventaglio. Qualcuno si fa sorprendere, ma Pogacar è bravo a rimanere davanti nonostante qualche suo compagno di squadra sia caduto in trappola. Vanno forte Bagioli e Cattaneo in testa al gruppo, ma ad un certo punto sono costretti a fermarsi: erano rimasti attardati anche Honoré e Morkov, decisivi nel treno di Jakobsen. Al ricongiungimento si va a passo d'uomo fino alla volata per lo sprint intermedio, dove Jakobsen batte van Aert per il 3° posto.

I fuggitivi continuano a guadagnare e vanno oltre i 7' di vantaggio. A questo punto si mettono in testa gli Alpecin Deceuninck di Philipsen, ma l'accelerata decisiva arriva con Giulio Ciccone - fatto mettere in testa da Mads Pedersen - che rosicchia tanto sulle salite. Cort Nielsen fa giusto in tempo a vincere il suo 11° GPM consecutivo, poi viene staccato da Perez che se ne va da solo a 44,6 km dal traguardo. Sbaragli e Ciccone riportano tutti sotto prima dell'ultima salita ma, a quel punto, arrivano minacciosi gli Ineos Grenadiers e i Jumbo Visma. L'ultima salita, in realtà, è giusto un muro: Côte de Cap Blanc-Nez (0,9 km al 7,5%), ma fa danni. Benoot con la sua trenata spacca il gruppo, poi rinforza van Aert che manda in difficoltà anche Roglic. Restano solo WVA, Adam Yates e Vingegaard, ma il belga rinforza ancora e se ne va in solitaria. Da dietro provano ad organizzarsi, ma mancano all'appello Groenewegen e Jakobsen ormai staccati. Anche van der Poel non c'è. Van Aert invece prosegue sparato verso il traguardo di Calais, trovando una fantastica vittoria in solitaria.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 13h02'43'' 2. Yves Lampaert +25'' 3. Tadej Pogacar +32'' 4. Mads Pedersen +36'' 5. Mathieu van der Poel +38'' 6. Jonas Vingegaard +40'' 7. Primoz Roglic +41'' 8. Adam Yates +48'' 9. Stefan Küng +48'' 10. Thomas Pidcock +49''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

