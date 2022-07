Wout van Aert? Il corridore belga dopo essere andato in fuga dal km 0 nella tappa del Col du Granon, italiano peraltro, che aveva forato al posteriore. Ma quante ne fa al giorno? Il corridore belga dopo essere andato in fuga dal km 0 nella tappa del Col du Granon, vinta da Vingegaard , ha ipotecato la maglia verde, aiutato Vingegaard, aiutato Roglic e compagnia, si è ritrovato anche a fare il meccanico a fine giornata. Sì perché dopo la fase di premiazioni, con van Aert salito sul podio per esibire la sua maglia verde , l'ex campione del mondo di cross ha incontrato un giovane tifoso per strada. Tifoso,, che aveva forato al posteriore.

Ad

Tour de France Van Aert: "Io, Roglic, faceva tutto parte del piano. Bella l'immagine con van der Poel" 2 ORE FA

E allora lì, che fai? Non ti fermi? Ecco che van Aert ha messo a posto il tubeless del giovane tifoso facendosi aiutare da un altro tifoso che si era improvvisato meccanico. Eh sì, c'era un tifoso inglese appostato in strada con una pompa. Ed è venuto in aiuto di van Aert per sistemare la bici al ragazzo italiano. Sembra quasi una barzelletta...

Van Aert inflando la rueda de su bicicleta Credit Foto Twitter

Storia che si è chiusa con un tutti felici. Il ragazzo italiano aveva la bici sistemata, il ragazzo inglese ha avuto in dote la maglia verde che van Aert aveva appena indossato. Ecco la bellezza di seguire le tappe sulle strade...

Vingegaard: "È un sogno, squadra perfetta" Poi arriva a van Aert a festeggiarlo

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Pogacar, che schiaffo! Vingegaard lo stacca e gli dà 2'51'': tappa e maglia 7 ORE FA