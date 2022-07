Ciclismo

Tour de France 2022 - Van der Poel, che fatica anche oggi. Si trova già in fondo al gruppo

TOUR DE FRANCE - Lo aveva detto al termine della tappa di Longwy: "Potrei ritirarmi dopo la Planche des Belles Filles nel caso non mi sentissi ancora bene". E, purtroppo, ci sono tutti i presupposti per dire addio al neerlandese. Le salite non sono ancora iniziate, ma van der Poel è già dietro in coda alle ammiraglie.

00:00:22, 39 minuti fa