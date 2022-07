Mathieu van der Poel vuota il sacco. Già dopo La Planche des Belles Filles dovesse essere ancora fuori forma. vuota il sacco. Già dopo la tappa di Arenberg , quella del pavé di cui era il favorito, il neerlandese aveva confessato che qualcosa non andava . Ma, nella frazione che portava tutti a Longwy, poi vinta da Pogacar , van der Poel ha proprio ammesso che stava per mettere piede a terra per i continui scatti. Scatti a cui non riusciva a rispondere. Alla fine ha terminato la tappa (è arrivato 145° a 10'24''), ma non esclude un possibile ritiro durante la frazione didovesse essere ancora fuori forma.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Adam Yates Geraint Thomas Daniel Martinez Aleksandr Vlasov Romain Bardet Nairo Quintana Enric Mas Primoz Roglic Damiano Caruso

Tour de France Ecco Pogacar: tappa e maglia! Roglic rialza la testa, Vlasov perde 5'' 11 ORE FA

"Ho penso di scendere dalla bici"

Ho pensato un paio di volte a ritirarmi. Sì, ho pensato di scendere dalla bici. Non è stata una bella giornata, non ho altro da aggiungere. Sono stato in grado di proseguire, ma se venerdì sarà ancora così non credo che resisterò per un altro giorno. Le cose possono girare. Solo che è inutile continuare a correre se si viene staccati al primo scatto. Qualcosa non va, anche se non so perché. [Mathieu van der Poel a WielerFlits]

Accoppiata Giro-Tour difficile

Sapevo che l'accoppiata Giro-Tour non sarebbe stata una combinazione facile. Ma non mi aspettavo che sarei stato così deludente. Per me, tre settimane di gara sono diverse da una corsa di un giorno. Questo vale anche mentalmente. Al Giro c’era la possibilità della maglia rosa e volevo comunque portare a termine la gara. E ora eccoci qui. Non posso cambiare le cose

Van der Poel finisce la benzina: il momento in cui si stacca

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53