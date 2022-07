Jakobsen che punta al bis dopo il van Aert cerca la prima vittoria dopo due secondi posti consecutivi. Attendiamo un sussulto anche da Alberto Dainese dopo che non è riuscito a fare la volata a seguito di una caduta nel finale della 2a tappa. Ultima tappa in Danimarca prima del primo giorno di riposo, poi ci sarà la ripartenza dalla Francia da martedì . Ci sarà ancora terreno di caccia per i velocisti conche punta al bis dopo il successo di Nyborg , mentrecerca la prima vittoria dopo due secondi posti consecutivi. Attendiamo un sussulto anche dadopo che non è riuscito a fare la volata a seguito di una caduta nel finale della 2a tappa.

Dove seguire la terza tappa del Tour de France

La terza tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Ultima tappa in territorio danese ed è la classica frazione adatta ai velocisti. Nella prima parte avremo due GPM, ma atti solo a cambiare leggermente la classifica della maglia a pois tra la Côte de Koldingve (1,1 km al 3,4%) e la Côte de Hejlsminde Strand (0,8 km al 5,5%). Al km 123,3 avremo anche la Côte de Genner Strand (1,7 km al 3,4%), ma che rappresenta poco più di un muro. Poi ci saranno 60 km di lavoro per la squadre dei velocisti per non far arrivare al traguardo la fuga di giornata.

Tutte le salite

-Al km 27,3 Côte de Koldingve (1,1 km al 3,4%);

-Al km 82,8 Côte de Hejlsminde Strand (0,8 km al 5,5%);

-Al km 123,3 Côte de Genner Strand (1,7 km al 3,4%);

Tappa 3: Vejle-Sønderborg, il percorso in 3D

I favoriti

Di nuovo volata e Wout van Aert vuole la rivincita su Jakobsen dopo la sconfitta nel primo sprint di gruppo di questa edizione. Sembrano i velocisti più in palla di questo inizio di Tour, ma le cose possono cambiare da un momento all'altro. Van Aert deve anche cercare di non esagerare troppo, avendo la maglia gialla. Jakobsen, intanto, vuole bissare subito il successo di Nyborg che è stata anche la sua prima vittoria in carriera al Tour.

Un pelo più sotto i vari Philipsen, Groenewegen, Caleb Ewan, Sagan e Mads Pedersen. Non hanno lo stesso spunto veloce di WVA e Jakobsen, ma possono inventarsi qualcosa nel finale. Soprattutto Sagan cercherà di rendere la vita difficile ai rivali nei dentelli finali di Felsted e Nybol.

Non male Luca Mozzato nella prima volata, con un 9° posto per il corridore della B/B Hotels. Restiamo però fedeli ad Alberto Dainese che nel primo sprint non è riuscito a provarci a causa di una caduta. Ci riproverà con più cattiveria.

Jakobsen, van Aert *****

Philipsen, Groenewegen, Caleb Ewan ****

Mads Pedersen, Sagan, van Poppel, Dainese, Kristoff ***

Hofstetter, Mozzato, Cort Nielsen, van der Poel, Matthews **

Stuyven, Capiot, Laporte, Walscheid, Naesen, Degenkolb, Lecroq, Boasson Hagen *

Fabio Jakobsen vince la seconda tappa: rivivi l'arrivo in volata

Info utili

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario d'arrivo: tra le 17.12 e le 17.35;

-Lunghezza: 182 km;

-Dislivello: 1276 metri;

-GPM: 3;

Ma dove va van Aert? Sale sul marciapiede e scappa via

