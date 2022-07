Ad

Brutto perdere Roglic e Kruijswijk, ma resta una squadra forte

Ovviamente non è mai bello perdere due compagni di squadra come Primoz e Steven, ma abbiamo ancora un team forte. Faremo del nostro meglio e poi vedremo dove andremo a finire

UAE e Ineos? Mi attaccheranno da lontano ma...

Ci riproveranno sicuramente, ma nei finali di tappa sarà sempre un uno contro uno. L'abbiamo già visto sul Col du Granon e sull'Alpe d'Huez. Anche se abbiamo visto anche allora che puoi fare qualcosa come squadra. Mi aspetto molti attacchi sui Pirenei, senza aspettare le ultime salite. Farà caldo e saranno fasi estenuanti. E la Ineos? Non mi stupirei se nell'ultima settimana provassero ad attaccarmi, attaccando anche da lontano

Sono ancora abbastanza rilassato

Devo essere vigile e guardare tutti. Ovviamente è una situazione diversa ora che ho la maglia gialla. Di certo non la vedo come un peso. Sono ancora abbastanza rilassato. C'è di più, ma ero preparato per questo. In realtà mi aspettavo anche peggio

Pensavo che, come 'portatore' della maglia gialla, arrivassi in hotel tre ore dopo, ma non è così. È così bello indossare la maglia gialla. Poi se vincerò, sarà contento di vincere. Se non dovessi vincere io, allora così sia

La caduta di domenica?

Ho dormito bene, anche se ho qualche graffio. Punge un po', ma è normale dopo una caduta del genere. A parte questo, non c'è nulla che non va

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

