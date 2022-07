Ciclismo

Tour de France 2022 - Vingegaard ha le mani sul Tour! Stacca Pogacar, rivivi l'arrivo in solitaria

TOUR DE FRANCE - Jonas Vingegaard vince la tappa 18 con arrivo ad Hautacam, staccando Tadej Pogacar sulla salita finale e mettendo la sua maglia gialla in ghiaccio. Per il corridore danese è il secondo successo in questa Grande Boucle.

00:01:56, 20 minuti fa