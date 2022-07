ha ormai messo le mani sul Tour. Dopo la vittoria sull'Hautacam , conta 3'26'' di vantaggio su Pogacar. È vero che lo sloveno è avvantaggiato con la cronometro, ma il danese ha un vantaggio tale difficile da scalfire. Quasi non ci crede Vingegaard che vuole vivere questo Tour ancora giorno dopo giorno, anche se voleva a tutti i costi la vittoria in questa tappa. Poi, il danese è spiegato quanto successo con Pogacar in discesa...

È incredibile. Stamattina ho detto a mia figlia e alla mia compagna che oggi avrei vinto per loro. Quando Tadej è caduto, ha sbagliato un po’ la curva ed è finito sul terriccio. La bici ha dato la precedenza all’essere umano e quindi l’ho aspettato

Devo ringraziare tutti i miei compagni. Van Aert, Kuss, Benoot, Van Hooydonck, Laporte, sono stati tutti incredibili ancora una volta oggi. Devo continuare a rimanere concentrato e a prenderla giorno per giorno. Non voglio parlare ancora della vittoria del Tour. Parliamone tra 2 giorni

