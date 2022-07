Pogacar ha provato ben 5 scatti sulla penultima salita di giornata, senza aspettare l'Hautacam, perché c'era da ribaltare il Tour. È stato generoso, ma questo Vingegaard non si poteva battere in salita quest'anno. E allora ci ha riprovato in discesa, rischiando il tutto per tutto. Il danese è stato miracolato, Doveva esserci battaglia e battaglia c'è stata.ha provato ben 5 scatti sulla penultima salita di giornata, senza aspettare l'Hautacam, perché c'era da ribaltare il Tour. È stato generoso, ma questonon si poteva battere in salita quest'anno. E allora ci ha riprovato in discesa, rischiando il tutto per tutto. Il danese è stato miracolato, a un passo dalla caduta , meno fortunato Pogacar che ha preso lo sterrato ed è finito in terra. In quel momento è finito il Tour, con Vingegaard che ha aspettato il rivale . Ma questo Vingegaard era anche indistruttibile. Non solo, con Kuss a portarlo sotto fino all'Hautacam, e con van Aert in fuga, ripreso, a fare l'andatura nei km finali, è stato poi il danese a battere Pogacar e a vincere in cima. Un colpo triplo per il classe '96 che vince la tappa, ipoteca la maglia gialla e si va a prendere anche la maglia a pois, bissando il successo nella tappa con Galibier e Granon.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 71h53'34'' 2. Tadej Pogacar +3'26'' 3. Geraint Thomas +8'00'' 4. David Gaudu +11'05'' 5. Nairo Quintana +13'25'' 6. Louis Meintjes +13'43'' 7. Aleksandr Vlasov +14'10'' 8. Romain Bardet +16'11'' 9. Alexey Lutsenko +20'09'' 10. Adam Yates +20'17'' 11. Enric Mas +24'08''

Bauer, che botta! Schianto contro l'ammiraglia a una strettoia

Van Aert fa partire la fuga: Ciccone cerca la maglia a pois

Velocità folli anche oggi per prendere la fuga e il primo a partire, neanche a dirlo, è Wout van Aert. Il corridore della Jumbo Visma viene ripreso, ma è proprio la squadra di Vingegaard a voler creare la fuga visto i tentativi successivi di Benoot e Laporte. Alla fine si crea una situazione di gruppo in fuga: 33 corridori all'attacco prima ancora della prima salita. Ci sono van Aert e Benoot, ma anche Daniel Martínez, Rowe e van Baarle della Ineos e gli italiani Dainese, Bettiol e Ciccone, con l'abruzzese a caccia di punti per la maglia a pois. Comincia il Col d'Aubisque e i fuggitivi hanno 20'' di vantaggio: parte Geschke che prova la cronoscalata per rientrare sulla fuga, ma partono anche Lutsenko, Enric Mas e Meintjes. Mossa che costringe così l'Arkéa Samsic di Quintana a fare l'andatura in gruppo. Geschke si avvicina ai fuggitivi, ma Mollema porta su Ciccone, rispedendo al mittente il tentativo di rimonta del corridore della Cofidis. Ciccone si prende così i 20 punti del GPM, andando a -3 dalla vetta della classifica scalatori. Lutsenko rientra sulla fuga, più staccati Enric Mas e Meintjes, mentre il gruppo scivola a 4'.

Ciccone sogna la maglia a pois! Passa lui per primo in cima all'Aubisque

Pogacar attacca, Vingegaard rischia di cadere, cade Pogacar

Davanti restano solo van Aert, Pinot e Daniel Martínez, con Ciccone che si stacca e dice addio ai sogni di gloria. Comincia il Col de Spandelles e Pogacar piazza McNulty a fare l'andatura: si staccano subito Pidcock, Bardet, Adam Yates e Vlasov sul ritmo impostato dallo statunitense. È solo l'antipasto, perché a 40 km dal traguardo parte secco Pogacar, ma Vingegaard è la sua ombra. Rientra anche Kuss, con la Jumbo in superiorità numerica. Da dietro rientra anche Geraint Thomas che, a questo punto, attacca Pogacar e Vingegaard. L'azione del gallese dura poco meno di 1 km, giusto il tempo di un altro scatto di Pogacar che 'elimina' quanto meno Kuss e Benoot.

Cosa rischia Vingegaard! Sbandata in discesa, resta in piedi per miracolo

In salita Vingegaard, però, non si stacca mai e, allora, Pogacar ci riprova in discesa. La maglia gialla rischia di finire per terra, ma si salva per miracolo, mentre è lo sloveno a cadere in discesa, con Vingegaard ad aspettarlo con fair play.

Vingegaard da applausi! Pogacar cade, lui lo aspetta e si danno la mano

Van Aert mostro, poi Vingegaard stacca Pogacar

Van Aert, Pinot e Daniel Martínez cominciano l'Hautacam con 2'25'' sul gruppo maglia gialla, con Vingegaard che recupera anche Benoot e Kuss. Rientra anche Geraint Thomas, ma Pogacar vuole ancora combattere almeno per la vittoria di tappa. Van Aert e Daniel Martínez fanno fuori Pinot, ma il gruppo rientra in breve tempo col ritmo di Sepp Kuss. Lo statunitense, una volta riportato sotto Vingegaard si stacca, ma c'è van Aert che resta lì a fare un'andatura di livello. Così forte che si stacca subito Geraint Thomas, ma anche Pogacar alza bandiera bianca a 4,5 km dall'arrivo. È una cavalcata per Vingegaard che va così a vincere in solitaria con 1'03'' di vantaggio sul suo rivale. Fieno in cascina per fare una crono tranquilla.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 3h59'50'' 2. Tadej Pogacar +1'04'' 3. Wout van Aert +2'10'' 4. Geraint Thomas +2'54'' 5. David Gaudu +2'58'' 6. Alexey Lutsenko +3'09'' 7. Daniel Martínez +3'09'' 8. Sepp Kuss +3'27'' 9. Aleksandr Vlasov +4'04'' 10. Thibaut Pinot +4'09'' 11. Louis Meintjes +4'09'' 13. Nairo Quintana +5'22'' 14. Adam Yates +5'34'' 17. Romain Bardet +6'40'' 19. Enric Mas +7'23''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

