Tour de France 2022 - Vingegaard perde anche Kruijswijk, vince Philipsen: gli highlights della quindicesima tappa

TOUR DE FRANCE - Terzo arrivo in volata in questa Grande Boucle, con la prima gioia di Jasper Philipsen che si impone davanti a Wout van Aert e Mads Pedersen. Jonas Vingegaard, già orfano di Roglic, perde anche Kruijswijk per una caduta e finisce anche lui a terra ma senza conseguenze.

00:03:19, 21 minuti fa