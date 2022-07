Pogacar e Vingegaard in questo Tour de France, uno dei più belli degli ultimi anni e, soprattutto, uno dei più competitivi. L'edizione 109 non è ancora conclusa, ma Vingegaard ha messo una seria ipoteca sulla maglia gialla grazie Rocamadour, una crono lunga, dove tutto può effettivamente succedere, ma il danese della Jumbo Visma ha Pogacar a finire per terra. La maglia gialla che fa? Tira dritto assicurandosi il Tour? Vingegaard lo aspetta perché questo Tour si deve decidere in salita e da lì a poco ci sarebbe stato l'Hautacam... Scatti, attacchi, colpi, stoccate senza soluzione di continuità. Questo è stato il duello train questo Tour de France, uno dei più belli degli ultimi anni e, soprattutto, uno dei più competitivi. L'edizione 109 non è ancora conclusa, maha messo una seria ipoteca sulla maglia gialla grazie alla vittoria in solitaria sull'Hautacam . Bene, c'è ancora la cronometro di, una crono lunga, dove tutto può effettivamente succedere, ma il danese della Jumbo Visma ha 3'26'' da amministrare sullo sloveno . Ma la vera foto del giorno è un'altra. Non lo scatto di uno, piuttosto che un attacco dell'altro. La foto del giorno è il momento che c'è stato dopo la caduta di Pogacar nella discesa del Col de Spandelles . Lo sloveno forza l'andatura per mandare in difficoltà Vingegaard e Vingegaard va in difficoltà, per poco non va a terra , ma poi è proprio. La maglia gialla che fa? Tira dritto assicurandosi il Tour? Vingegaard lo aspetta perché questo Tour si deve decidere in salita e da lì a poco ci sarebbe stato l'Hautacam...

In questi anni si è tanto discusso di fair play. Vi ricordate l'attacco di Contador a Schleck sul Port de Balès al Tour 2010? Al lussemburghese era caduta la catena e lo spagnolo ne aveva approfittato. Sarebbe stato giusto aspettarlo? Poi c'è anche quello che è successo nel 2017 con Froome che continuava ad avere problemi e tutti lo aspettavano, anche per un semplice errore di 'cambiata'. Approcci diversi ma che, inevitabilmente, accendono la discussione. In questo caso invece Vingegaard si è fermato perché il suo rivale è caduto. Inutile andare avanti anche se la corsa è corsa e, anzi, lo stesso Vingegaard avrebbe potuto rischiare nel caso avesse forzato perché la discesa era ancora lunga e tortuosa.

Insomma, poi Pogacar è rientrato e ha ringraziato Vingegaard per il gesto, il tutto immortalato dalle telecamere. Un frame che vale più di 1000 parole e che resterà nella memoria dei tifosi di ciclismo. Un po' come continua a rimanere nella memoria di tutti noi quella foto di Fausto Coppi e Gino Bartali quando, il 4 luglio del 1952, Bartali passò la borraccia a Coppi durante la scalata del Galibier. Poi c'è chi dice che quella foto sia 'falsa', con i due convinti dal fotografo al seguito della corsa Carlo Martini, ma resta una delle foto più conosciute di tutta la storia del ciclismo. E questo momento, quello tra Vingegaard e Pogacar, è stato vero al 100%. Forse il miglior momento del Tour 109.

