Ciclismo

Tour de France 2022 - Vlasov cosa fai? Politt lo aspetta dopo la foratura, ma lui scappa via senza il compagno

TOUR DE FRANCE - Finale concitato e Vlasov è vittima di una foratura. Il suo compagno di squadra Politt lo aspetta a bordo strada pronto per riportarlo in gruppo, ma il russo va via a doppia velocità lasciandosi alle spalle anche il campione nazionale tedesco.

00:00:37, un' ora fa