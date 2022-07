Wout van Aert non vuole fermarsi. Al netto della sfida tra Wout van Aert. Il belga, una volta finito il Tour, non andrà a riposarsi per la seconda parte della stagione (il grande obiettivo è il Mondiale). Il corridore della Jumbo Visma sarà ai nastri di partenza della Clásica San Sebastián, in programma sabato 30 luglio. Il tutto dopo aver vinto due tappe qui al Tour, quella di Calais, Losanna battendo in non vuole fermarsi. Al netto della sfida tra Vingegaard e Pogacar per la maglia gialla , il grande personaggio di questo Tour de France è stato. Il belga, una volta finito il Tour, non andrà a riposarsi per la seconda parte della stagione (il grande obiettivo è il Mondiale). Il corridore della Jumbo Visma sarà ai nastri di partenza della, in programma sabato 30 luglio. Il tutto dopo aver vinto due tappe qui al Tour, quella di con una pazzesca azione in solitaria , e quella dibattendo in volata Matthews e Pogacar

Per van Aert sarà la prima partecipazione alla corsa basca, con il belga che vuole disputare un'altra Classica in questa annata dopo aver saltato qualche appuntamento in primavera, a causa della sua positività al covid, a qualche giorno dal Giro delle Fiandre (era il grande favorito per la Classica delle pietre).

Van Aert che, in stagione, conta comunque 7 vittorie in questo 2022. Due tappe in questa edizione del Tour de France, e non è ancora finita, due tappe al Giro del Delfinato, la crono della Parigi-Nizza e due Classiche: l'Omloop Het Nieuwsblad e la E3 Saxo Bank Classic. Poi, effettivamente, ci sarà lo stacco fino ai primi di settembre quando riprenderà al GP del Québc e al GP di Montréal.

