Ad

CHI VINCE LA VOLATA SUGLI CHAMPS-ÉLYSÉES? Jasper Philipsen Wout van Aert Fabio Jakobsen Dylan Groenewegen Caleb Ewan Alberto Dainese Luca Mozzato Peter Sagan Alexander Kristoff Michael Matthews

Tour de France Van Aert, Vingegaard e la Bi-Zona: come la Jumbo ha ipotecato il Tour IERI A 06:49

Una bella soddisfazione per il corridore belga che, in un certo qual modo, risponde a distanza al suo amico-nemico Mathieu van der Poel. Il neerlandese ha partecipato anche lui al Tour, ma senza trovare mai il colpo di pedale giusto. VDP arrivava però dal Giro d'Italia, edizione in cui è stato proprio lui il supercombattivo.

E, giusto ricordarlo, Wout van Aert con questo titolo porterà a casa anche un assegno da 20.000€ che è il premio per il supercombattivo di questa edizione. 20.000€ a cui si aggiungono altri 4.000€ per il premio di combattività vinto in due tappe diverse (quella di Longwy e quella di Hautacam).

Pogacar è sempre lì, ma stavolta vince van Aert! Rivivi l'arrivo

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53