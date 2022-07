Ciclismo

Tour de France - 33 in fuga, poi se la risolvono tra Vingegaard e Pogacar: il meglio in 7 minuti

TOUR DE FRANCE - Riviviamo le emozioni della 18a tappa che portava tutti lassù in cima all'Hautacam. Vanno in fuga in 33, tutti tranne Geschke che dice addio ai sogni di maglia a pois. Fuga però ripresa nel finale, erano rimasti davanti solo van Aert, Daniel Martinez e Pinot, con la sfida Pogacar vs Vingegaard.

00:07:09, 19 minuti fa