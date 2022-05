Julian Alaphilippe è tornato finalmente ad allenarsi dopo il bruttissimo incidente avuto durante la Liegi, Sierra Nevada dove la Quick Step Alpha Vinyl sta preparando il Tour de France. Vedremo anche Alaphilippe? Non impossibile... è tornato finalmente ad allenarsi dopo il bruttissimo incidente avuto durante la Liegi, vinta poi dal compagno Evenepoel , in cui andò a sbattere contro un albero. Soccorso dal compagno di Nazionale Bardet , Alaphilippe aveva rimediato varie fratture a scapole e costole e, soprattutto, gli era collassato un polmone. Eravamo a fine aprile e, ad un mese di distanza, il campione del mondo rivede la bicicletta ed ha seguito la squadra in ritiro adove la Quick Step Alpha Vinyl sta preparando il. Vedremo anche Alaphilippe? Non impossibile...

Le ossa rotte fanno male ma...

Dopo gli ultimi controllo a Herentals è stato bello tornare in bicicletta per la prima volta dopo la caduta. La buona notizia è che il mio polmone ha completamente recuperato e naturalmente sono molto contento di questo. Le ossa rotte fanno ancora male, ma è normale che queste ferite ci mettano più tempo per recuperare, ma ho ricevuto l’ok per tornare a pedalare. [Alaphilippe a L'Equipe]

Ho ricevuto l'ok per andare in ritiro

Ho passato alcuni giorni sui rulli, ma sono stato molto contento di essere in grado di pedalare qualche ora in strada. Dopo qualche giorno non ho avuto nessun dolore inatteso ed è stato deciso di raggiungere la squadra in Sierra Nevada dove sono in ritiro e dove io posso provare a cercare il mio normale ritmo. Chiaramente non potrò fare le stesse cose che fanno i miei compagni, perché ho bisogno di un po’ di tempo per tornare alla mia condizione e devo stare attento a non spingere troppo con le mie ferite. Tuttavia sono felice di essere di nuovo con questi ragazzi. Sto migliorando tutti i giorni e spero di continuare così

Fare il Tour?

Mi sto allenando per essere ottimista, ma so che ho bisogno di prendermi il mio tempo e vedere come vanno gli allenamenti. Se tutto dovesse andare così. l’opzione Tour de France è ancora aperta ed è ancora nella mia testa, ma è importante non affrettare le cose e continuare ad essere pazienti. Parlare con i medici e ascoltare i loro consigli prima di decidere cosa fare. Resto cauto, ma ottimista

