Ciclismo

Tour de France - Benjamin Thomas: "Grande sforzo per rientrare, non avrei mai vinto la volata"

TOUTR DE FRANCE - Il corridore della Cofidis è soddisfatto per la sua prova e il suo 7° posto. Ma per rientrare su quella salita è stata durissima e, Benjamin Thomas, ammette che se fosse stato in grado di farlo, non avrebbe comunque vinto lo sprint finale.

00:01:30, un' ora fa