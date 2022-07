Dopo le fatiche dei tapponi di Galibier e Col du Granon, che ha visto il trionfo di Vingegaard , e dell'Alpe d'Huez che ha esaltato Pidcock , ecco una frazione mossa che darà respiro a qualcuno. Tornano protagoniste le ruote veloci, ma quelle che possono ancora sprintare dopo 2100 metri di dislivello e sei salite complessive. Ecco che van Aert torna ad essere il favorito dopo le vittorie di Calais (lì vinse in solitaria) e Losanna

Dove seguire in diretta la 13a tappa del Tour in diretta tv e live streaming

La 13a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Sulla cartina è segnata come tappa per velocisti, ma sarà davvero dura arrivare in gruppo compatto fino a Saint Étienne. Avremo la Côte de Brie (2,4 km al 6,9%), il Col de Parménie (5,1 km al 6,6%) e la Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6 km al 4,5%) da affrontare. Ok, quello più difficile è un 2a categoria, ma anche dopo l'ultima salita si continua ad andare all'insù con il Col de la Croix Régis e Sorbiers (non segnati come GPM). Da ricordare anche i 2109 metri di dislivello. Altra occasione per chi vuole provare una fuga.

Tutte le salite

-Al km 30,4 Côte de Brié (3a categoria): 2,4 km al 6,9%, con picco al 12,4%;

-Al km 79,2 Col de Parménie (2a categoria): 5,1 km al 6,6%, con picco all'11,8%;

-Al km 112 Col des Crozes (no GPM): 2,2 km al 7,1%;

-Al km 148,6 Côte de Saint-Tomain-en-Gal (3a categoria): 6,6 km al 4,5%, con picco al 6,9%;

-Al km 154 Col de la Croix Régis (no GPM): 8,8 km al 3,9%;

-Al km 184,5 Sorbiers (no GPM): 1,5 km al 4,9%;

I favoriti

Dopo tante salite, un po' di respiro per i velocisti anche se, con 3 GPM e sei salite complessive, sarà dura immaginare uno sprint di gruppo a Saint Étienne. Visto il dislivello, si può pensare maggiormente ad una fuga o ad uno sprint tra pochi elementi che siano sopravvissuti all'andatura delle squadre interessate sul Col de la Croix Régis e Sorbiers. A questo punto il favorito numero 1 è Wout van Aert che punterebbe al tris personale dopo le vittorie di Calais e Losanna. Occhio però a Michael Matthews che su questo genere di volate ha già raccolto due secondi posti e punta alla vittoria che, al Tour, gli manca dal 2017.

Anche Cort Nielsen è esperto di questo genere di volate ristrette e una l'ha già vinta, nell'incredibile tappa di Megève. Ma quante energie avrà ancora in corpo? Chi cerca riscatto dopo risultati non proprio brillanti sono poi Philipsen, Mads Pedersen e Sagan.

E poi ci sono i velocisti puri. Possono arrivare a disputare lo sprint? C'è da capire intanto con che distacco arrivano dopo le ultime tappe. Caleb Ewan è in condizione? E Dainese? E Jakobsen? Occhio anche a Kristoff, Stuyven e Boasson Hagen.

Matthews, van Aert *****

Philipsen, Mads Pedersen, Cort Nielsen, Sagan ****

Dainese, Jakobsen, Caleb Ewan, Groenewegen, Bettiol ***

Laporte, Kron, Stuyven, Kristoff, van Poppel, Boasson Hagen, Mozzato, Wellens **

Benjamin Thomas, Mohoric, Schachmann, Pasqualon, Capiot, Krieger, Lampaert, Pidcock *

Info utili

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario d'arrivo: tra le 17.26 e le 17.49;

-Lunghezza: 192,6 km;

-Dislivello: 2109 metri;

-GPM: 3;

