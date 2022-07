Ciclismo

Tour de France - Cadono tutti quelli della Jumbo Visma di Vingegaard, vince Philipsen: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE - Giornata di caldo, di proteste degli attivisti per il clima, e di cadute con quasi tutti i componenti della Jumbo Visma che finiscono per terra, Vingegaard incluso. Dopo tanto si arriva comunque in volata è c'è la prima vittoria di Philipsen.

00:06:27, 31 minuti fa