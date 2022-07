Vingegaard che ha messo le sue mani sul Tour, tornano protagoniste le ruote veloci. Tappa di transizione in vista della cronometro di Rocamadour che chiuderà tutti i discorsi per la van Aert che è un Chiuso il trittico dei Pirenei , conche ha messo le sue mani sul Tour, tornano protagoniste le ruote veloci. Tappa di transizione in vista della cronometro di Rocamadour che chiuderà tutti i discorsi per la classifica generale . Ecco quindi un antipasto dell'ultima tappa sugli Champs-Elysées, con Jakobsen, Philipsen e Groenewegen che cercano il bis personale, mentre altri corridori come Sagan e Caleb Ewan sono ancora a caccia di riscatto. E poi c'è sempreche è un fenomeno su tutti i terreni

Il percorso

Penultima occasione per i velocisti. Prima parte di tappa senza particolari difficoltà: ci sarà subito il traguardo volante di Auch, poi qualche dentello qua e là che però non darà fastidio agli aspiranti vincitori. A poco più di 50 km dal traguardo, però, ben due GPM a mischiare le carte. Qui entreranno in gioco le squadre dei non velocisti puri che proveranno ad eliminare qualcuno dalla corsa alla vittoria tra la Côte de la cité médiévale de Lauzerte (2 km al 6,2%) e la Côte de Saint-Daunès (1,6 km al 6,3%). Non solo, ci saranno anche i dentelli di Sauzet e Saint Vicent Rive d'Olt ad animare la tappa che sembra più una Classica che una normale frazione per ruote veloci.

Tutte le salite

-Al km 135,7 Côte de la cité médiévale de Lauzerte (4a categoria): 2 km al 6,2%;

-Al km 152,6 Côte de Saint-Daunès (4a categoria): 1,6 km al 6,3%;

I favoriti

Jasper Philipsen, che ha già vinto la Peter Sagan che, un tempo, si mangiava tappe del genere. Tornano protagoniste le ruote veloci anche se, con i due GPM nel finale, i cosiddetti velocisti puri potrebbero avere dei problemi dopo le fatiche dei Pirenei. Ecco perché scegliamo due corridori che su certi percorsi non soffrono come, che ha già vinto la tappa di Carcassonne , eche, un tempo, si mangiava tappe del genere.

Jakobsen, Groenewegen e Caleb Ewan sui quali verrà testata la loro condizione fisica dopo gli ultimi, faticosi, giorni. Sia Jakobsen che Caleb Ewan hanno rischiato di Alberto Dainese e Luca Mozzato. Un passo più indietro i varisui quali verrà testata la loro condizione fisica dopo gli ultimi, faticosi, giorni. Sia Jakobsen che Caleb Ewan hanno rischiato di finire fuori tempo massimo , se l'è passata un pochino meglio Groenewegen. E chissà che possa esserci un'occasione per l'Italia... Noi due velocisti ce li abbiamo:

Wout van Aert? C'è una volata, l'arrivo dopo due GPM di 4a categoria, un corridore come il belga potrebbe apprezzare. Ma anche lui si è affaticato parecchio nel lavoro di squadra degli ultimi giorni. Ci sta anche un “giorno di riposo” per provare a vincere le due tappe successive. La cronometro di Rocamadour e la volata sugli Champs-Elysées, E se vincesse? C'è una volata, l'arrivo dopo due GPM di 4a categoria, un corridore come il belga potrebbe apprezzare. Ma anche lui si è affaticato parecchio nel lavoro di squadra degli ultimi giorni. Ci sta anche un “giorno di riposo” per provare a vincere le due tappe successive. La cronometro di Rocamadour e la volata sugli Champs-Elysées, come ha fatto lo scorso anno

Philipsen, Sagan *****

Jakobsen, Groenewegen, van Aert, Mads Perdesen, Ewan ****

Dainese, Matthews, Kristoff, Wright, Danny van Poppel, Laporte ***

Pasqualon, van der Hoorn, Mozzato, Boasson Hagen, Stuyven, Mohoric **

Sénéchal, Politt, Bettiol, Veermersch, Benjamin Thomas, Hofstetter, Lecroq, Capiot, Krieger *

Info utili

-Orario di partenza: 13.10;

-Orario d'arrivo: tra le 17.16 e le 17.39;

-Lunghezza: 188,3 km;

-Dislivello: 1557 metri;

-GPM: 2;

