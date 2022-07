Mattia Cattaneo con una lunghissima azione in fuga, anche se è stato poi ripreso ai -8,4 km, e Alberto Bettiol che si è lanciato nella volata finale concludendo al 5° posto. Per Cattaneo è ufficialmente addio alla classifica generale, ma chissà che non ci voglia provare per la classifica scalatori. Il corridore della Quick Step, che ha comunque preso il numerino rosso di combattivo di giornata, assicura che l'unico obiettivo è quello di portare a casa la vittoria di una tappa. Nonostante l'addio di Gianni Moscon , che ha lasciato il Tour, l'Italia ha provato a mettersi in mostra nella tappa di Losanna che ha visto il trionfo di van Aert . Ci ha provatocon una lunghissima azione in fuga, anche se è stato poi ripreso ai -8,4 km, eche si è lanciato nella volata finale concludendo al 5° posto. Per Cattaneo è ufficialmente addio alla classifica generale, ma chissà che non ci voglia provare per la classifica scalatori. Il corridore della Quick Step, che ha comunque preso il numerino rosso di combattivo di giornata, assicura che l'unico obiettivo è quello di portare a casa la vittoria di una tappa.

Ad

Alberto BETTIOL

Tour de France Van Aert concede il bis! Pogacar ci prova ed è 3°, Bettiol 5° 3 ORE FA

È stata una volata di forza, molto tirata. La Bora Hangrohe ha imposto un bel ritmo. Sono contento del lavoro della mia squadra. Peccato non essere riuscito a ripagarlo, ma penso che i miei compagni capiscono che abbiamo a che fare con un fenomeno. Ho provato a seguire Van Aert, lui si è un po’ sbilanciato e ha sbilanciato un po’ me

La mia stagione è ancora lunga, il Tour de France è un bel trampolino di lancio, mi darà una buona condizione. Domani finalmente iniziano le salite e il Tour cambia prospettiva

"Andiamo!" Cattaneo chiede ai compagni di fuga di accelerare

Mattia CATTANEO

Lo sapevo già dopo 10 km che sarebbe stato quasi impossibile o se non proprio impossibile arrivare. Ho detto agli altri ragazzi, un po’ per esperienza, un po’ perché sono vecchio, che era inutile andare a tutta tutto il giorno perché in queste situazioni è il gruppo che decide quando prenderti. Allora gli ho detto ‘proviamo ad andare regolari senza ucciderci l’un l’altro, e dopo l’ultima salita c’era tanta discesa. Andiamo piano e quando sentiamo che il gruppo si ferma, facciamo dieci km a tutta e vediamo quanto riusciamo a prendere’. E così è andata. Con un arrivo così era molto difficile arrivare, servivano almeno 2 minuti prima degli ultimi quattro km e mezzo, però bisogna provarci sempre. Io ho imparato negli anni passati quando ero alla Androni cosa vuol dire andare in fuga e provarci sempre e oggi mi è servito, ho preso il premio della combattività

La maglia a pois?

Sarebbe bello, però ci vuole tanta gamba e tanta fortuna e spendere tanto, tantissimo, sulle salite. Vedrò come andrà il resto del Tour. Il mio obiettivo, come ho sempre detto, è provare a vincere una tappa e logicamente bisogna vincerla in fuga e quindi continuerò a provarci finché arriverà il giorno giusto. Se non arriverà altrimenti ci avrò provato

Cattaneo ci prova, van Aert batte Pogacar: gli highlights

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53