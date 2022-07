Mark Cavendish. Il corridore britannico, non convocato dalla Quick Step Alpha Vinyl per il Tour de France, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Certo, Jakobsen - che è andato al suo posto - ha sì vinto una tappa, sono mia nella migliore forma degli ultimi 10 anni e l'ho sprecata”. Il discorso Eddy Merckx, qualunque cosa sia un suo potere. Anche andare alla nuova compagnie Torna a parlare. Il corridore britannico, non convocato dalla Quick Step Alpha Vinyl per il Tour de France, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Certo, Jakobsen - che è andato al suo posto - ha sì vinto una tappa, quella di Nyborg , ma non basta il successo del neerlandese per definire più che positivo il Tour della squadra belga. Anche perché, per salvare Jakobsen , si è sempre sacrificata tutta la squadra, anche quei corridori che avrebbero potuto avere carta bianca per cercare la fuga o altro di grosso (come Cattaneo). Ecco che Cavendish la lancia: “”. Il discorso del record al Tour , però, è ancora aperto e Cavendish vuole superare in tutti i modi, qualunque cosa sia un suo potere. Anche andare alla nuova compagnie della Carrefour-B/B Hotels

Mancata convocazione al Tour? Fa parte del lavoro

So che vincerò di nuovo. Ovviamente mi piacerebbe, ho costruito la mia intera carriera su quello. Ma alla fine sono un professionista in una squadra di 30 corridori, alla fine devi mettere le emozioni da parte e considerarlo un lavoro. [Cavendish alla BBC]

Sono nella mia migliore condizione degli ultimi 10 anni

L’unico rimpianto è che so che avevo la condizione per vincere. Sono nella migliore forma degli ultimi 10 anni ed è come pensare che sia andata un po’ sprecata, può essere dura. Non mi ci vedo a ritirarmi, credo che finché saprò che potrò vincere la mia carriera andrà avanti. E so che posso vincere quindi la mia carriera continua e speriamo di tornare a vincere al Tour

