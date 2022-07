Bahrain Victorious che non è né riuscita a fare classifica generale, Mohoric che vinse due tappe. E quest'anno? Lo 0 assoluto se non qualche azione di Wright e Luis León Sánchez ( Il Tour de France è ormai alle spalle e le squadre, ovviamente, tracceranno i rispettivi bilanci in questi giorni di riflessione. Ovviamente, non sarà un bel bilancio quello in casache non è né riuscita a fare classifica generale, Jack Haig e Damiano Caruso si sono ritirati , né è riuscita in qualche guizzo come ha fatto lo scorso annoche vinse due tappe. E quest'anno? Lo 0 assoluto se non qualche azione di Wright e Luis León Sánchez ( qui il nostro pagellone ). Troppo poco per una delle squadre più forti e attrezzate del World Tour. Ma a pesare, però, sono i continui blitz della Gendarmerie in merito all'indagine fatta partire dalla Procura di Marsiglia , l'anno scorso per covid. Qualche squadra ha puntato il dito, il team manager Milan Erzen ha risposto per le rime.

C'è invidia nei confronti della Bahrain Victorious

È frustante, ma la gente deve capire che fare risultati non vuol dire prendere qualcosa di illegale. I corridori lavorano duro. I materiali negli ultimi 10 anni sono cambiati, i team hanno investito. Ricerche, gomme, ruote, ci sarà sempre qualcuno invidioso che dirà che qualcosa non va. Non c’è nulla che non vada. Negli ultimi 10 anni chiunque pensi di usare qualcosa di vietato è un idiota. Deve essere per forza un idiota. C’è invidia? Si. Vi spiego che, per esempio, il nostro team ha un budget di 20 milioni e molti team hanno un budget maggiore del nostro, ma non vincono tappe al Tour per dieci anni. Gli sponsor chiedono al General Manager, che ha una grossa somma di denaro, perché squadre con un budget minore riescono a vincere le corse. E loro no. Cosa risponderà? Questa è la domanda che vi dovete fare, cosa risponderà? Sappiamo che qualcuno ci sta parlando alle spalle. [Milan Erzen a VeloNews]

Colpiti dal covid e dalla cadute. Avessimo avuto più fortuna

Pensiamo che qualcuno potesse avere il covid già dall’inizio della gara, non importa se facciamo i tamponi. Penso ci sia costato molto in termini di risultati. Poi c’è stato il covid di Gino Mäder al Giro di Svizzera, la caduta di Jack Haig. Tutto questo ci è costato in termini di risultati. Ma negli ultimi 4 GT, siamo stati la squadra migliore in tre occasioni e siamo saliti tre volte sul podio, Dobbiamo essere contenti del nostro ultimo anno e mezzo. Poi quest’anno la corsa era davvero dura, quasi nessuna fuga è arrivata al traguardo. Fred Wright è stato molte volte in buona posizione, Luis León Sánchez è andato vicino ad una vittoria. Se avessimo avuto un po’ di fortuna, forse avremmo vinto tre tappe. Questa è la vita, dobbiamo rimanere concentrati

