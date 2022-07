Tour de France

Tadej Pogacar ha rassicurato tutti circa la sua condizione fisica. Il ritardo è stato causato dall'aver forato sia la ruota anteriore che posteriore e, a quel punto, se l'è presa comoda, considerando che eravamo nei 3 km finali. Il corridore sloveno, 3° in classifica generale ma è andato a sbattere contro le transenne piazzate ai lati della strada. Solo una piccola botta, quindi, per Pogacar o almeno questa è stata la sua sensazione iniziale. Arrivato in ritardo al traguardo di Nyborg, nel giorno della vittoria di Jakobsen ha rassicurato tutti circa la sua condizione fisica. Il ritardo è stato causatosia la ruota anteriore che posteriore e, a quel punto, se l'è presa comoda, considerando che eravamo nei 3 km finali. Il corridore sloveno, 3° in classifica generale a 8'' dal nuovo leader van Aert , non è caduto,piazzate ai lati della strada. Solo una piccola botta, quindi, per Pogacar o almeno questa è stata la sua sensazione iniziale.

Le parole di Pogacar

Sono riuscito a evitare la caduta. Non sono caduto, ma ho sbattuto contro le transenne con il polso e la caviglia. Poi sono arrivato in ritardo perché ho forato sia la ruota anteriore che posteriore. Però sembra essere tutto ok, l'impressione è che sono solido. Negli ultimi 3 km, quando ci si avvicina a uno sprint, si va sempre molto, molto veloci. Ma in quel momento, il vento contrario era così forte. Che qualcuno ha perso le ruote di quelli davanti ed è stata come una grossa frenata collettiva improvvisa. Ho fatto fatica ad evitare quelli che stavano davanti a me. Spero che nessuno si sia fatto male. [Pogacar all'Equipe]

Già nella prossima tappa capiremo quindi se quella di Pogacar è stata solo una 'botta'. La prima vera tappa di riferimento, comunque, sarà quella di mercoledì prossimo, quella di Arenberg, con il pavé della Roubaix che sconvolgerà davvero la classifica generale.

Caduta enorme a 2 km dal traguardo, ma velocisti non coinvolti

