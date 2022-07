Ciclismo

Tour de France - Contador ci mostra la Côte du Stade olympique: "Ci saranno distacchia anche tra i big"

TOUR DE FRANCE - Si parla di van Aert, Pidcock, Matthews, van der Poel ecc, ma per il nostro Alberto Contador la Côte du Stade olympique di Losanna non è una salita tanto per fare. Un 3a categoria, ma che potrebbe anche generare dei distacchi tra gli uomini distacchi. Distacchi minimi s'intende, ma comunque ci potrebbero essere delle differenze.

