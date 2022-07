Ciclismo

Tour de France - Contador: "Forse la scelta di mandare a casa Roglic è stata affrettata. Il Tour è più aperto"

TOUR DE FRANCE - Disastro in casa Jumbo Visma nella tappa di Carcassonne. Tutto era partito con Roglic non partito perché "doveva recuperare dopo la caduta", ma in giornata sono caduti van Aert, Benoot, Vingegaard e Kruijswijk, quest'ultimo costretto al ritiro. Per Contador, adesso che Vingegaard che ha perso due compagni di squadra, due scalatori, il Tour si fa molto più aperto.

00:02:19, 9 minuti fa