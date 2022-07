Ganna e van Aert. Cinque le cronometro vinte dal campione del mondo in carica quest'anno, compresa l'ultima ai Pogacar contro Roglic: entrambi fortissimi a crono, ma potranno già vincere su questo percorso? Chi andrà meglio? Si alza il sipario sull'edizione 109 del Tour de France e come prima prova avremo la cronometro all'interno dell'abitato di Copenaghen. 13,2 km senza asperità, ma con molte difficoltà dal punto di vista della viabilità. Servirà una grande bravura nel guidare la bicicletta nel percorso cittadino e molta potenza. Caratteristiche che premiano. Cinque le cronometro vinte dal campione del mondo in carica quest'anno, compresa l'ultima ai campionati nazionali italiani , con il verbanese che vuole assolutamente la maglia gialla . Una la crono vinta in stagione da van Aert che ha battuto tutti alla Parigi-Nizza , compreso il suo compagno di squadra Roglic. E, a proposito, veniamo agli sloveni.contro: entrambi fortissimi a crono, ma potranno già vincere su questo percorso? Chi andrà meglio?

Premium Ciclismo Tour de France | 1a tappa 15:30-19:45

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Tour de France Da Ciccone a Ganna: 14 gli italiani al Tour, ma con quali ambizioni? 8 ORE FA

Dove guardare la 1a tappa in Diretta tv e live streaming

dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( La prima tappa del Tour de France 2022, la Copenaghen-Copenaghen, sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 16.00 su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour,, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Tappa 1: Copenaghen-Copenaghen, il percorso della crono in 3D

Il percorso

Cronometro di 13,2 km completamente piatta, ecco perché sono favoriti gli specialisti alla Ganna e van Aert, più che corridori come Pogacar e Roglic che vorranno comunque partire col piede giusto. Solo 22 metri di dislivello, il punto più alto - tanto per intenderci - è quello di Trianglen a quota 15 metri sopra il livello del mare. Occhio però al vento che sarà un fattore determinante per la realizzazione di una buona cronometro. La prova si snoda nel centro cittadino di Copenaghen e attraversa luoghi famosi in tutto il mondo come il ponte della regina Louise, i giardini di Tivoli e la celebre Sirenetta.

I favoriti

Con la conformazione di questa cronometro, vien da dire che sarà un duello tra il campione del mondo a crono Filippo Ganna e il vice campione del mondo Wout van Aert. Difficile che altri corridori possano misurarsi con la potenza dei due e la loro grande abilità nel guidare in un circuito cittadino, comunque, molto tecnico. Avremmo messo in prima fila anche Stefan Küng, ma lo svizzero rientra solo ora dal covid e si è detto molto poco pronto per provare a vincere questa prova.

Ganna stratosferico: rivivi la sua crono, van Aert va ko

Comunque forti e, sicuri di un buon risultato, saranno van der Poel e Bissegger. Anche il neerlandese ha dimostrato di saper andare forte in una crono, soprattutto con poco kilometraggio. Poi c'è l'altro svizzero che in stagione ha comunque battuto Ganna alla cronometro dell'UAE Tour. Anche lui è stato però fermo a causa del covid in questi ultimi giorni. E poi ci sono i due sloveni. Primoz Roglic e Tadej Pogacar. Entrambi vogliono partire forte in questo Tour ma, forse, un percorso così piatto potrebbe non favorirli.

Parlando di altri italiani, ci sono anche Alberto Bettiol e Mattia Cattaneo. Il corridore dell'Education EasyPost viene anche lui dal covid, mentre Mattia Cattaneo arriva dal fantastico 2° posto nella crono dei campionati nazionali dove è stato battuto solo da Ganna. L'anno scorso fece 8° nella crono di Laval e 6° nella crono di Saint-Émilion. Punterà ad una top 10 anche questa volta.

Ganna, van Aert *****

van der Poel, Bissegger, Küng ****

Pogacar, Roglic, Mads Pedersen ***

Bjerg, Asgreen, Cort Nielsen, Uran, Vingegaard, Geraint Thomas, Benjamin Thomas **

Cattaneo, Bettiol, McNulty, Castroviejo, Jungels, Schachmann, Lampaert, Nelson Oliveira, Tratnik *

Bissegger vola a 55,575 km/h e batte Ganna: rivivi il finale della sua crono

Info utili

-Orario di partenza primo corridore: 16.00;

-Orario di partenza ultimo corridore: 18.55;

-Orario d'arrivo ultimo corridore: 19.10;

-Lunghezza: 13,2 km;

-Dislivello: 22 metri;

van der Poel sfiora un altro successo, ma è 2°: rivivi la sua gara

Tour de France La startlist: duello Pogacar-Roglic, ma anche Ciccone, Caruso e Ganna 10 ORE FA