Tour de France

Filippo Ganna aveva messo col Grande Boucle dopo aver conquistato in carriera la maglia iridata di campione del mondo e, per ben due volte, la maglia rosa di leader del Giro d'Italia. Il campione del mondo in carica, però, si è piazzato solo 4° nella prova in Danimarca, alle spalle di corridori - bravissimi - come Lampaert, van Aert e Pogacar. Vuoi non vuoi, Lampaert è stato favorito dall'asfalto che si è asciugato via via nella prova, ma ci si aspettava un Ganna comunque più forte di WVA e dello sloveno. Davvero un peccato.aveva messo col cerchietto rosso questa cronometro inaugurale di Copenaghen. Una vittoria al Tour non si butta mai e avrebbe aggiunto alla sua bacheca anche la maglia gialla di leader delladopo aver conquistato in carriera la maglia iridata di campione del mondo e, per ben due volte, la maglia rosa di leader del Giro d'Italia. Il campione del mondo in carica, però, si è piazzato solo 4° nella prova in Danimarca, alle spalle di corridori - bravissimi - come. Vuoi non vuoi, Lampaert è stato favorito dall'asfalto che si è asciugato via via nella prova, ma ci si aspettava un Ganna comunque più forte di WVA e dello sloveno.

Giornata no? Sì, per la sfortuna più che altro, non per la perfomance. Abbiamo visto un po' sbandare Ganna in un paio di curve nella seconda parte del percorso e abbiamo capito il perché. Una foratura alla ruota posteriore del Bolide F Pinarello del corridore della Ineos Grenadiers, infatti, non gli ha permesso di andare così forte come voleva. Usando copertoncini tubeless da 28 millimetri è potuto andare via dritto senza fermarsi e cambiare la bici, cosa che gli avrebbe fatto perdere ancora più tempo in una prova di 13,2 km, ma Ganna si è dovuto comunque arrendere e lasciar perdere i sogni di gloria.

