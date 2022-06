Tour de France

In questi giorni abbiamo visto tanti corridori 'abdicare' ed essere costretti a non partecipare al Tour a causa di una nuova ondata di casi covid. Alcuni media francesi e spagnoli avevano parlato di covid anche per Cristián Rodríguez, scalatore della TotalEnergies, da non confondere con Carlos Rodriguez, il nuovo campione nazionale spagnolo, sostituito due giorni fa dal team francese con l'esperto Boasson Hagen. Il corridore spagnolo, però, ha precisato di stare benissimo e, anzi, di aver lavorato duramente per essere al via da Copenaghen e giocarsi le sue chance per vincere una tappa alla prossima Grande Boucle. E allora perché Rodríguez non è stato portato dalla sua squadra? Il corridore di Almeira l'ha spiegato in esclusiva ad Eurosport Spagna: “Non mi hanno portato perché non ho firmato il rinnovo di contratto”.

Una vera e propria polemica anche sul modo di fare di alcune squadre (la TotalEnergies non è la sola). Secondo la testimonianza di Rodríguez, infatti, in questi giorni è pervenuta al proprio agente un'offerta di rinnovo contrattuale di due anni con il team francese. Rodríguez, che ha un contratto in scadenza a fine anno, ha sempre confessato di voler restare in squadra, ma di non poter firmare in fretta e furia su un contratto biennale senza leggerlo e prendersi qualche giorno per decidere in maniera definitiva. Soprattutto perché, il corridore spagnolo sottolinea, era da marzo che attendeva una chiamata per questo rinnovo di contratto che, ora, è arrivato a pochi giorni dal via del Tour.

Rodríguez ha chiesto tempo per leggerlo ed è stato così sostituito da Boasson Hagen. La squadra della TotalEnergies sarà così composta: Peter Sagan, Maciej Bodnar, Mathieu Burgaudeau, Pierre Latour, Daniel Oss, Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz e, appunto, Edvald Boasson Hagen. E dire che Rodríguez veniva da buoni risultati. 2° in classifica generale alla Volta Valenciana, 8° alla Route d'Occitanie e vincitore della classifica scalatori del Giro dei Paesi Baschi.

