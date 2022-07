C’è sempre una prima volta, dice il vecchio adagio.però in cuor suo sperava che non sarebbe arrivata proprio a 34 anni e alla 16esima partecipazione a una grande corsa a tappe, purtroppo però il siciliano della Bahrain-Victorius alla vigilia dell’ultima frazione pirenaica del Tour de France 2022, alza bandiera bianca e. Il 34enne corridore azzurro non sarà al via questo pomeriggio della 18a tappa della Grande Boucle , il vicecampione del Giro d’Italia 2021 e decimo classificato del Tour 2020 in queste due settimane e mezzo di gara ha provato più volte a saggiare la propria gamba e anche ad andare in avanscoperta per tentare almeno di vincere una tappa ma non era mai trovato le risposte giuste. Affatticato anche da problemi influenzali ha preferito non tirare la corda, scegliendo a malincuore di fermarsi. Un ritiro che interrompe a 15 la striscia immacolata di Grandi Giri iniziati e conclusi ma che non macchia minimamente il percorso di uno dei corridori di riferimento del nostro movimento.