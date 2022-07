Pogacar, anche perché ricorda un po' il modo di correre del Cannibale. Detto questo, questa volta, Eddy Merckx è particolarmente critico nei confronti dello sloveno. Sia per come ha preparato questo Tour de France (“Ha fatto solo il Giro di Slovenia”) e per gli errori fatti durante questa corsa, errori dal punto di vista tattico. Merckx si rivolge ovviamente Roglic nonostante il suo connazionale fosse a quasi 3' di ritardo. Ma quello era l'intento dei Jumbo, van Aert che vince e che corre “mettendo in atto il ciclismo che preferisco”. Lo ha detto apertamente, è un tifoso di, anche perché ricorda un po' il modo di correre del. Detto questo, questa volta,è particolarmente critico nei confronti dello sloveno. Sia per come ha preparato questo Tour de France (“”) e per gli errori fatti durante questa corsa, errori dal punto di vista tattico. Merckx si rivolge ovviamente alla tappa del Galibier e del Granon , quando Pogacar si mise ad inseguire come un forsennatononostante il suo connazionale fosse a quasi 3' di ritardo. Ma quello era l'intento dei Jumbo, far cadere nel trappolone Pogacar . Merckx è un po' deluso dalla prestazione del capitano dell'UAE che, forse, ha preparato questo appuntamento con un po' di sufficienza. Al contrario, tesse le lodi di uno comeche vince e che corre “”.

Pogacar ha preso alla leggera la preparazione del Tour

Fin dall’inizio ho pensato che Pogacar non fosse forte come negli anni precedenti. Ritengo che abbia preparato il Tour meno bene rispetto al passato. Ha corso solo il Giro di Slovenia… Se andiamo a vedere gli allenamenti che hanno fatto i corridori della Jumbo Visma, un mese di ritiro, penso che la cosa faccia una bella differenza. Per me ha preso alla leggera la preparazione. Quando vinci il Tour facilmente come ha fatto lui, inizi a credere che tu possa fare tutto allo stesso modo. [Eddy Merckx a Rtbf]

Pogacar rientra e attacca in discesa! Poi si ferma e se la ride

Un errore seguire Roglic

Ha commesso anche errori tattici. Ha inseguito tutti e non credo che il suo direttore sportivo gli avesse detto di farlo. Nella tappa del Granon avrebbe dovuto lasciare andare Primoz Roglic e restare a ruota di Jonas Vingegaard. Già al Giro del Delfinato si era visto che il danese fosse più in forma

Roglic c'è! Lo scatto a fine salita per testare Pogacar

Wout van Aert mette in atto il ciclismo che preferisco

Difficile trovare il suo miglior momento in questo Tour. È stato impressionante. Lui mette in atto il ciclismo che preferisco, con corridori che si mettono in mostra lungo tutta la stagione. Il suo è un ciclismo completo

Spettacolo van Aert: fa 3° sull'Hautacam e esulta come un pazzo

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

