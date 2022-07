Tour de France

Filippo Ganna ad entrarci nella fuga di giornata, anzi a farla partire con quella azione sulla Côte de Brié dove ha demolito il gruppo. Con lui altri passisti di un certo tipo, come Pedersen, Wright, Küng ecc, e dietro le squadre che hanno tentato un inseguimento ma mai efficace. Con 6 salite complessive, diventava difficile per i velocisti puri, ma anche corridori come Kristoff, Sagan e altri hanno dovuto alzare bandiera bianca. Van Aert totalmente disinteressato, ad un certo punto è toccata alla BikeExchange di Matthews fare tutto il lavoro, ma anche loro si sono rialzati. I 6 al comando si sono giocati poi la tappa, con la vittoria di Mads Pedersen che prima ha sfoltito il gruppetto, poi ha regolato Wright e Houle allo sprint. Niente da fare per Ganna che ci prova, ma fa 6°, lui che aveva ancora il dente avvelenato per aver Pogacar ha fatto ancora la volata (12°), dopo non essere riuscito Vingegaard già dalla prossima tappa. Tappa di transizione, come l'ha definita qualcuno, dopo i due tapponi alpini con Galibier , Granon e Alpe d'Huez, alla vigilia di quella di Mende. Velocità folli anche oggi, però, con una prima mezz'ora di corsa a 60 km/h giusto per andre in fuga. Bravoad entrarci nella fuga di giornata, anzi a farla partire con quella azione sulla Côte de Brié dove ha demolito il gruppo. Con lui altri passisti di un certo tipo, come Pedersen, Wright, Küng ecc, e dietro le squadre che hanno tentato un inseguimento ma mai efficace. Con 6 salite complessive, diventava difficile per i velocisti puri, ma anche corridori come Kristoff, Sagan e altri hanno dovuto alzare bandiera bianca.totalmente disinteressato, ad un certo punto è toccata alla BikeExchange difare tutto il lavoro, ma anche loro si sono rialzati. I 6 al comando si sono giocati poi la tappa, con la vittoria diche prima ha sfoltito il gruppetto, poi ha regolatoallo sprint. Niente da fare per Ganna che ci prova, ma fa 6°, lui che aveva ancora il dente avvelenato per aver mancato il successo nella crono . Occhio cheha fatto ancora la volata (12°), dopo non essere riuscito a battere il record di Pantani sull'Alpe d'Huez , dando però dimostrazione di essere carico e di voler far partire la rimonta sugià dalla prossima tappa.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Tour de France Pogacar, niente record sull'Alpe d'Huez: di Pantani il miglior tempo 4 ORE FA

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mads Pedersen 4h13'03'' 2. Fred Wright st 3. Hugo Houle st 4. Stefan Küng +30'' 5. Matteo Jorgenson +30'' 6. Filippo Ganna +30'' 7. Wout van Aert +5'45'' 8. Florian Sénéchal +5'45'' 9. Luca Mozzato +5'45'' 10. Andrea Pasqualon +5'45'' 11. Alberto Dainese +5'45'' 12. Tadej Pogacar +5'45''

Ganna, che menata! Spezza il gruppo e si prende il GPM

7 in fuga, c'è anche Filippo Ganna

Solita bagarre per andare in fuga, ma sulla prima salita di giornata ecco che se ne vanno in 3. Tutto merito di Filippo Ganna che fa un'andatura clamorosa sulla Côte de Brié, creando i presupposti per la fuga: con lui ci sono anche Küng e Jorgenson. In un secondo momento si uniscono ai tre anche Mads Pedersen, Quinn Simmons, Fred Wright e Houle. Il gruppo prova a rientrare, ma non ce la fa: si va a ritmi folli tanto che alcuni corridori si staccano già dopo mezz'ora dallo start, come Jakobsen e Sagan. L'Alpecin Deceuninck prova a rimontare sui fuggitivi, ma a 71 km dall'arrivo c'è da registrare la caduta di Caleb Ewan che va dritto in curva.

Che botta per Ewan! Giù in curva e ginocchio sanguinante

Ewan e Jakobsen si staccano, tira solo la squadra di Matthews

Caleb Ewan riesce a rientrare prima dell'ultimo GPM di giornata ma, sulla Côte de Saint-Romain-en-Gal, l'australiano si stacca di nuovo. Perde le ruote anche Jakobsen a testimonianza che, questa, non era una tappa per velocisti puri. Fanno fatica anche Sagan e Kristoff, mentre davanti i fuggitivi guadagnano addirittura un altro minuto sul gruppo maglia gialla. A questo punto tocca alla BikeExchange Jayco di Matthews fare un'andatura clamorosa per annullare l'azione dei fuggitivi che, invece, cominciano a crederci. Troppo tardi la rimonta tentata dai BikeExchange che si sono fatti beffare sulla salita dall'azione di stop della Ineos Grenadiers di Ganna e dalla Groupama-FDJ di Küng.

Pedersen attacca sull'ultima salita, Ganna cede: il momento decisivo

Mads Pedersen scatta, Ganna beffato

A 13,5 km dalla conclusione il gruppo si rialza definitivamente, con la BikeExchange Jayco che non cerca più di recuperare sulla fuga. Cambiano le cose anche davanti, con l'attacco di Mads Pedersen ai -12,4 km, con il danese che si porta dietro solo Wright e Houle. Restano invece sorpresi Ganna, Küng e Jorgenson, coloro i quali avevano fatto partire la fuga. Wright cerca un affondo in un paio di occasione, ma si arriva con una volata a tre vinta facilmente da Mads Pedersen che mette in fila i compagni di avventura. 6° Ganna. A 5'45'' il gruppo regolato da van Aert: Mozzato 9°, Pasqualon 10° e Dainese 11°. Ah, anche Pogacar fa la volata e si piazza 12°.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 50h47'34'' 2. Tadej Pogacar +2'22'' 3. Geraint Thomas +2'26'' 4. Romain Bardet +2'35'' 5. Adam Yates +3'44'' 6. Nairo Quintana +3'58'' 7. David Gaudu +4'07'' 8. Tom Pidcock +7'39'' 9. Enric Mas +9'32'' 10. Aleksandr Vlasov +10'06''

Rivivi la 13a tappa del Tour On Demand (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Tour de France | 13a tappa 05:16:44 Replica

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53