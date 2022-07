Woods è risultato positivo al covid, sintomi influenzali anche per Boivin che è risultato però negativo, ma la Israel non ha voluto rischiare e non l'ha schierato per questa ultima frazione con arrivo Gorka Izagirre. Il corridore della Movistar non ha nessun malanno o problematica fisica, ma il team spagnolo ha deciso di toglierlo dal Tour per fargli fare un'altra corsa. Sono tre i corridori a non ripartire per l'ultima tappa del Tour de France. Hanno preso il via, dunque, 135 corridori sui 176 partiti da Copenaghen per la cronometro iniziale è risultato positivo al covid, sintomi influenzali anche perche è risultato però negativo, ma la Israel non ha voluto rischiare e non l'ha schierato per questa ultima frazione con arrivo sugli Champs-Élysées . Fa discutere invece l'assenza di. Il corridore dellanon ha nessun malanno o problematica fisica, ma il team spagnolo ha deciso di toglierlo dal Tour per fargli fare un'altra corsa.

Ad

Tour de France Van Aert può vincere il Tour in futuro? Serve una trasformazione ma... 7 ORE FA

Prueba Villafranca Ordiziako Klasika con partenza ed arrivo ad Ordizia (ci sarà anche Vincenzo Nibali). Nella Movistar c'è stata qualche defezione in questi giorni per covid e servivano corridori per avere il numero utile di 7 atleti per cominciare la Classica basca. Ecco che sarà schierato Gorka Izagirre che non aveva più nulla da chiedere al suo Tour. Izagirre ha lasciato le strade del Tour già nella serata di sabato, dopo la cronometro di Rocamadour , perché è stato convocato dalla Movistar per una corsa che si disputerà lunedì 25 luglio. Parliamo dellacon partenza ed arrivo ad Ordizia (ci sarà anche Vincenzo Nibali). Nella Movistar c'è stata qualche defezione in questi giorni per covid e servivano corridori per avere il numero utile di 7 atleti per cominciare la Classica basca. Ecco che sarà schierato Gorka Izagirre che non aveva più nulla da chiedere al suo Tour.

Erviti e Enric Mas, entrambi positivi al covid. Scelta molto discutibile però per la Movistar. Intanto macchia il Tour di Izagirre che non potrà dire di aver finito il Tour ma, sostanzialmente, quando si comincia una corsa si punta sempre a concluderla. Movistar che resta quindi in 5 per questa ultima tappa: oltre ad Izagirre avevano lasciato in precedenza

Mas "provoca", Pogacar risponde: altra volata dello sloveno

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53