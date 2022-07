Ciclismo

Tour de France - Groenewegen: "Van Aert ha preso il volo sull'ultima Côte, non è una vergogna non aver vinto oggi"

TOUR DE FRANCE - Groenewegen fa i complimenti al suo ex compagno di squadra van Aert per quanto fatto in questa tappa di Calais. Era davvero impossibile per lui per gli altri rispondere all'azione del belga che, tra l'altro, è il favorito anche per la tappa di Arenberg. Groenewegen non ha neanche fatto la volata per il piazzamento, ma non si dice deluso per come è andata oggi.

