Ciclismo

Tour de France - Houle fa il miracolo, Pogacar ci prova a 50km dal traguardo: il meglio della 16a tappa in 6'

TOUR DE FRANCE - Prima tappa sui Pirenei e Pogacar ci prova subito a far partire la rimonta, con due attacchi a 50 km dal traguardo, ma Vingegaard risponde presente. Arriva la fuga, intanto, col successo del canadese Hugo Houle, Canada che non vinceva una tappa al Tour da 34 anni. L'ultimo Steve Bauer nel 1988, Bauer che oggi fa il direttore sportivo per Houle alla Israel PremierTech.

00:05:59, un' ora fa