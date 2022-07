Ciclismo

Tour de France - Il saluto di Gilbert, fair play Bissegger-Le Gac, poi vince van Aert: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivedere i migliori momenti della tappa 20, quella della cronometro di Rocamadour, vinta da Wout van Aert che conquista la sua terza tappa in questo Tour de France. E fanno 6 in totale su 20 per la Jumbo Visma. È anche il giorno per concentrarsi per salutare Philippe Gilbert, all'ultima recita al Tour in carriera.

