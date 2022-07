Ciclismo

Tour de France - Jakobsen ce la fa, è dentro il tempo massimo per 15'' sul Peyragudes: rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Abbiamo rischiato di vedere un altro corridore finire fuori tempo massimo per il terzo giorno consecutivo. Dopo Morkov e Soler, che hanno quindi abbandonato il Tour, Fabio Jakobsen riesce invece a rimanere in corsa, nonostante l'ostica Saint Gaudens-Peyragudes. Doveva arrivare entro un ritardo di +37'03'', ce l'ha fatta per 15''.

00:01:43, 6 minuti fa