Ciclismo

Tour de France - Küng tocca le protezioni e Ewan manda giù Roglic: il momento in cui lo sloveno dice addio ai sogni

TOUR DE FRANCE - Fino ai -30 km dal traguardo era stato perfetto e, fortunato, a non avere nessun problema a differenza di van Aert e Vingegaard. Ma la giornata della Jumbo Visma non poteva che andare peggio: ai -29,5 cade anche Roglic che arriverà poi a 2'08'' di ritardo da Pogacar. Tutta colpa di una protezione di paglia lanciata in strada da Küng su cui ci è finito Caleb Ewan.

00:01:14, 25 minuti fa