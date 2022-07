Primoz Roglic. La 'maledizione Tour' continua per il corridore sloveno anche se, dovesse vincere Jonas Vingegaard, Roglic avrà avuto una parte fondamentale nel successo del suo compagno di squadra. E ci riferiamo alla fantastica Tadej Pogacar. In accordo col team, il vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta, ha deciso di ritirarsi dalla Grande Boucle, considerando i postumi della caduta patita durante Ogni pedalata è come sentire una coltellata alla schiena”. Niente da fare per. La 'maledizione Tour' continua per il corridore sloveno anche se, dovesse vincere, Roglic avrà avuto una parte fondamentale nel successo del suo compagno di squadra. E ci riferiamo alla fantastica tappa con Galibier e Granon , quando i continui attacchi di Roglic sul Galibier fecero cadere nel trappolone la maglia gialla di. In accordo col team, il vincitore delle ultime tre edizioni della Vuelta, ha deciso di ritirarsi dalla, considerando i postumi della caduta patita durante la frazione di Arenberg . In quel caso si lussò la spalla , ma a far male è la schiena e non ha più recuperato da allora, tanto che Roglic lamentava negli ultimi giorni un malessere nell'andare sui pedali: “”.

Tour de France Roglic: "Per far crollare Pogacar sono crollato io, ma ce l'abbiamo fatta" 13/07/2022 A 17:54

Per fare crollare Pogacar, sono crollato io. Ma non mi interessa, ce l'abbiamo fatta

gregario anche nelle tappe successive, ma il suo contributo non durava più di qualche km in testa al gruppo. Come capitato nell'ultima Roglic ha provato ad agire come un veroanche nelle tappe successive, ma il suo contributo non durava più di qualche km in testa al gruppo. Come capitato nell'ultima frazione di Mende , dove Roglic aveva fatto il ritmo sul Col de la Fage. Contributo utile, ma per troppo poco tempo. Anzi, ad inizio tappa lo sloveno si era addirittura staccato sulla prima salita salvo poi rientrare successivamente, una volta partita la fuga.

Le parole di Roglic

Per permettere al mio infortunio di guarire correttamente, abbiamo deciso che non partirò nella tappa di oggi. Sono orgoglioso del mio contributo a Vingegaard per la classifica generale e confido che la squadra realizzerà le nostre ambizioni sia per la maglia gialla che per la maglia verde. Grazie a tutti per il vostro grande supporto. [Roglic al sito della Jumbo Visma]

Roglic in ritardo ma felice: lo sloveno esulta per Vingegaard

Roglic lascia il Tour quando occupava la 21esima posizione della generale a 33'39'' dal suo compagno di squadra Vingegaard. Molto candidamente, aveva detto al nostro Contador che sperava in un recupero rapido per provare l'assalto alla Vuelta 2022, il nuovo obiettivo dello sloveno, lasciando intendere che si sarebbe ritirato al termine della seconda settimana. Se dovesse vincere la Vuelta, infatti, Roglic stabilirebbe un record: mai nessun corridore nella storia ha vinto 4 Vuelta di fila.

"Cerca di riprenderti!" Contador incita Roglic durante la tappa

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

