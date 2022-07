Rocamadour. 40,7 km di prova, una lunghezza che non si vedeva da anni in un Grande Giro. Crono per specialisti, come van Aert e Ganna che tornano a sfidarsi, ma occhio anche alla lotta per la Pogacar possa inventarsi qualcosa, visto che è a 3'26'' da Vingegaard. Ma resta apertissima la battaglia per il 5° posto e per altre posizioni di rincalzo. Intanto, parlando di Ganna, aspettiamo - come Italia - una vittoria che ci manca dal 27 luglio 2019. Vai Pippo! O ci sarà Dopo la tappa di transizione di Cahors, vinta da Laporte , ecco la cronometro di. 40,7 km di prova, una lunghezza che non si vedeva da anni in un Grande Giro. Crono per specialisti, comeche tornano a sfidarsi, ma occhio anche alla lotta per la classifica generale . Difficile pensare chepossa inventarsi qualcosa, visto che è a 3'26'' da. Ma resta apertissima la battaglia per il 5° posto e per altre posizioni di rincalzo. Intanto, parlando di Ganna, aspettiamo - come Italia - una vittoria che ci manca dal. Vai Pippo! O ci sarà una sorpresa alla Lampaert come visto nella crono iniziale di Copenaghen?

Dove seguire la tappa in Diretta tv e live streaming

La 20esima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Ultima chance per definire la classifica generale. Ci sarà un'impegnativa cronometro individuale da Lacapelle Marival a Rocamadour di 40,7 km. Prima parte di percorso non troppo dura, con qualche sali e scendi, più per specialisti. Superati i 35 km di prova, però, cominceranno le asperità. I corridori dovranno affrontare prima la Côte de Magès (1,6 km al 4,7%) e poi, a pochi passi dall'arrivo, la Côte de l'Hospitalet (1,5 km al 7,8%). Non sono segnate come GPM, ma potranno risultare decisive per l'ordine d'arrivo.

Tutte le salite

-Al km 36,7 Côte de Magès (1,6 km al 4,7%);

-Al km 40,4 Côte de l'Hospitalet (1,5 km al 7,8%);

I favoriti

I favoriti, con una cronometro così lunga, sono loro due. Wout van Aert, già vincitore di due tappe in questo Tour de France, e Filippo Ganna, il campione del mondo di specialità Ma quante energie avrà ancora van Aert? Oltre ai due successi, ha fatto un clamoroso lavoro per Vingegaard oltre a considerare tutti gli sprint fatti per assicurarsi la maglia verde. Ganna resta il favorito n° 1?

Poi ci sono altri specialisti. Da Stefan Bissegger, che non era andato tanto bene in Danimarca a causa delle cadute, al campione europeo Stefan Küng. E poi, perché no, c'è Geraint Thomas. Il gallese potrebbe provarci fino in fondo, considerando che il discorso podio è ormai chiuso.

Oltre a Ganna, lato Italia, possiamo sperare in un grande risultato anche per Mattia Cattaneo. Il corridore della Quick Step era partito forte a Copenaghen, poi è stato un po' sacrificato dalla squadra, anche in funzione della sopravvivenza di Jakobsen. Da non dimenticare altri corridori forti nelle prove contro il tempo come MadsPedersen, Jungels, Lampaert, vincitore proprio della crono iniziale, e, soprattutto, Pogacar che al Tour ne ha vinte due di cronometro.

Van Aert, Ganna *****

Bissegger, Küng, Geraint Thomas ****

Pogacar, Jungels, Lampaert, Mads Pedersen ***

Cattaneo, Bettiol, van Baarle, Bjerg, Benjamin Thomas, Tratnik **

Vingegaard, Laporte, Castroviejo, Lutsenko, McNulty, Bodnar, Nelson Oliveira, Schachmann *

Info utili

-Orario di partenza primo corridore (Caleb Ewan): 13.05;

-Orario di partenza ultimo corridore (Jonas Vingegaard): 17.00;

-Orario previsto d'arrivo ultimo corridore: 17.49;

-Lunghezza: 40,7 km;

-Dislivello: 432 metri;

