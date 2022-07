Ciclismo

Tour de France - Maassen (ds Vingegaard): "Sapevamo che Pogacar ci avrebbe messo pressione, ma non così da lontano"

TOUR DE FRANCE - Il direttore sportivo della Jumbo Visma è pronto a tutto in questa seconda parte del Tour, soprattutto contro uno così scattante come Pogacar. Ma nessuno, in realtà, poteva prevedere un attacco dello sloveno a 182 km dal traguardo. Vingegaard, però, ha sempre risposto presente.

